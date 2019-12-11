شكرا لقرائتكم السيسي يطالب برد حاسم وجماعي على "الدول الداعمة للإرهاب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن المنطقة تحتاج "لرد حاسم وجماعي على الدول الداعمة للإرهاب".

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى إفريقيا للسلام والتنمية الذي تستضيفه أسوان جنوب مصر.