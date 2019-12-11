أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ ان "الصناعة تواجه تحديا مصيريا يتعلق بحرمانها من المواد الأولية والقضية هي قضية حياة أو موت وحرماننا من المواد الأولية جريمة موصوفة ولن نبقى مكتوفي الأيدي"، مشيرا الى ان "التصعيد هو طريقنا الوحيد وقررنا تنفيذ خطوة أولى خلال 10 أيام على أبعد تقدير ونحذّر من أن اي تخاذل في تأمين مطالبنا سيدفعنا الى تنفيذ المزيد من الخطوات التصعيدية".

وفي ​مؤتمر​ صحافي طالب الجميل "​مصرف لبنان​ كما وضع اليات مناسبة لفتح اعتماد لاستيراد ​الدواء​ و​القمح​ و​البنزين​ والمواد الاولية لصناعة الدواء ان يقوم بالامر نفسه للقطاع الصناعي"، مضيفا:"حافظنا على عمالنا في احلك الظروف ولم نقتطع من رواتبهم وسنبذل الغالي والنفيس للحفاظ على هذا المبدأ".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي الجميّل: نعلن ان التصعيد هو طريقنا الوحيد وقررنا تنفيذ خطوة أولى خلال 10 أيام على أبعد تقدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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