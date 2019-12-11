اعتصام امام السفارة الفرنسية تزامنا مع اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس

نفذ عدد من الاشخاص اعتصاما امام ​السفارة​ الفرنسية في ​بيروت​ تزامنا مع اجتماع مجموعة الدعم الدولية ل​لبنان​ في ​باريس​, وطالب المعتصمون "الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ بمنع دفع اي اموال اضافية للبنان باعتبار ان هذا الاموال هي لتعويم ​السلطة​ السياسية القائمة".

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