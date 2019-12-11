اعتصام امام السفارة الفرنسية تزامنا مع اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس

نفذ عدد من الاشخاص اعتصاما امام السفارة الفرنسية في بيروت تزامنا مع اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس,
وطالب المعتصمون "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمنع دفع اي اموال اضافية للبنان باعتبار ان هذا الاموال هي لتعويم السلطة السياسية القائمة".
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