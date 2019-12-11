المحامي البويز: الاخبار المزعوم ضدي مفبرك ومختلق بالكامل

اشار المحامي ماجد البويز الى انه "يتداول بعض المغرضين على وسائل التواصل الاجتماعي ورقة معنونة "اخبار" مزعوم توجيهه من " مواطن صالح" الى النيابة العامة التمييزية بحقي بموضوع جرائم مزعومة من صرف نفوذ وغيرها وكتب عليها باللون الاحمر عبارة ًشبكة جبران باسيل القضائية"، موضحا ان "الورقة المزعومة هي مفبركة ومختلقة بالكامل، وتتضمن اخباراً كاذبة، ولا تهدف الا الى التشهير الرخيص ولأغراض لم تعد خافية على أحد ، بدليل أن السجلات الرسمية للنيابة العامة التمييزية تثبت انعدام وجود أي اخبار مقدم بحقي منذ سنة حتى اليوم ، وفقاً للإفادة الصادرة عنها والمرفقة بالبيان الحاضر"، مضيفا:"ليس أدل على عدم صحة مضمون هذا ​الاخبار​ من تعمد كاتبه اخفاء اسمه، وصفته، والتستر خلف اسم مواطن صالح والأخطاء التي شابته في اسماء بعض القضاة المعددين فيه والمناصب التي يتولونها، بالاضافة الى الاشارة الى احد القضاة عَلى انه من القضاة الذين أؤثر عليهم ،في حين أن القاضي المذكور أصدر قراراً حديثاً رد بموجبه دعوى تقدمت بها أمامه".

واعلن البويز انه سيتقدم من القضاء المختص بشكوى بحق مجهول بهدف التحقيق وإنزال أقصى العقوبات بمن نظم وروج ونشر هذه الاخبار الكاذبة .

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