طرابلسي: الحراك الشعبي الاصيل والشريف يناضل لحماية القضاء

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادكار طرابلسي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "​الحراك الشعبي​ الاصيل والشريف يناضل لحماية ​القضاء​ واستقلاليته وتفعيله".



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