الحريري اتصل بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وبحث معه المصاعب التي تواجه لبنان

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد ​الحريري​ اليوم اتصالا بوزير الدولة البريطاني لشؤون ​الشرق الأوسط​ أندرو موريسون وبحث معه المصاعب الإقتصادية التي يجتازها ​لبنان​ والجهود المتاحة لمعالجة الأزمة، كما شكره على وقوف بريطانيا الى جانب لبنان.



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