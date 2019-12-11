عقيص: لتسهيل تشكيل الحكومة مثل القوات التي لا تريد المشاركة فيها

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ الى ان ​المجتمع الدولي​ لا ثقة له ب​السلطة​ القائمة، لان ​مؤتمر سيدر​ اشترط الهبات بالاصلاح السياسي. واعتبر ان المرض الاساسي في لبنان هو غياب المحاسبة، وهو الذي طبع ادارة البلد منذ سنوات.

واعتبر عقيص في حديث تلفزيوني، ان سرقة ​المال​ العام اليوم اقترنت بسرقة المال الخاص، فالمودعين لا يستطيعون سحب اموالهم من ​المصارف​، وهذا شيء فادح. ولفت الى اننا على تقاطع بين الامل الكبير والرعب الكبير والانفجار. ودعا جميع الافرقاء الى تسهيل تشكيل ​الحكومة​ مثل ​القوات اللبنانية​ التي لا تريد المشاركة في الحكومة.

واوضح عقيص ان ​التيار الوطني الحر​ جاء ليحاسب الفاسدين، فعملوا على الاشتراك في ​الفساد​ لا سيما في ملف الكهرباء. واكد ان الحلول واضحة اليوم بتشكيل حكومة انقاذ تحظى بثقة الناس، واعادة النظر سريعا بجملة من الانظمة التي اصبحت خارج السياق مثل النظام الضريبي في لبنان.