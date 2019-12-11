عقيص: لتسهيل تشكيل الحكومة مثل القوات التي لا تريد المشاركة فيها

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص الى ان المجتمع الدولي لا ثقة له بالسلطة القائمة، لان مؤتمر سيدر اشترط الهبات بالاصلاح السياسي. واعتبر ان المرض الاساسي في لبنان هو غياب المحاسبة، وهو الذي طبع ادارة البلد منذ سنوات.
واعتبر عقيص في حديث تلفزيوني، ان سرقة المال العام اليوم اقترنت بسرقة المال الخاص، فالمودعين لا يستطيعون سحب اموالهم من المصارف، وهذا شيء فادح. ولفت الى اننا على تقاطع بين الامل الكبير والرعب الكبير والانفجار. ودعا جميع الافرقاء الى تسهيل تشكيل الحكومة مثل القوات اللبنانية التي لا تريد المشاركة في الحكومة.
واوضح عقيص ان التيار الوطني الحر جاء ليحاسب الفاسدين، فعملوا على الاشتراك في الفساد لا سيما في ملف الكهرباء. واكد ان الحلول واضحة اليوم بتشكيل حكومة انقاذ تحظى بثقة الناس، واعادة النظر سريعا بجملة من الانظمة التي اصبحت خارج السياق مثل النظام الضريبي في لبنان.
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