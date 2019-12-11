اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "​حكومة​ تكنوقراط ووزراء اختصاصيون برئاسته، هكذا يريد رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​"، مضيفا:" كلهم فاسدون ونهبوا البلد إلّا هُوَ، كلهم أغرقوا ​سفينة​ ​الدولة​ إلا هو، كلهم ترفضهم الإنتفاضة إلا هو، كلهم فاشلون إلّا هو،أملنا، حاضرنا، مستقبلنا هو، هو لا إله إلا هُو! من دونه البلد سيموت، وإذا فعلاً هيك، بلا هيك بلد".



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كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن الحريري: "من دونه البلد سيموت وإذا فعلاً هيك بلا هيك بلد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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