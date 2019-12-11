النشرة: فتح الطرقات بحاصبيا والوضع عاد الى طبيعته

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "الوضع عاد إلى طبيعته في منطقة حاصبيا بعد أن أعيد فتح كافة الطرقات التي كان قد اقفلها محتجون من الحراك صباحا باستثناء طريق حاصبيا ميمس التي ما زالت مقفلة أمام الطلاب فقط كما أن الطريق الدولية التي تربط مرجعيون بالبقاع عبر الحاصباني تعتبر سالكة بعد أن أعاد الجيش اللبناني فتحها في ساعة متأخرة من الليل الفائت وبذلك تكون مدارس المنطقة الرسمية والخاصة قد فتحت أبوابها باستثناء بعضها التي لم يتمكن الطلاب من الوصول إليها".
ولفت مراسلنا الى ان "الدوائر والمؤسسات الحكومية والمصارف تعمل بصورة طبيعية ويسجل دوريات مكثفة للجيش وقوى الأمن الداخلي على كافة الطرقات حفاظا على الأمن والهدوء ومساعدة المواطنين".
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