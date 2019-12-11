النشرة: انسحاب مجموعة شباب صيدا من لجان الحراك بالمدينة

افاد مراسل النشرة في صيدا بأن "مجموعة شباب صيدا" أعلنت انسحابها من أي لجان تنظيمية في حراك صيدا"، داعية الناس للتعبير عن اوجاعهم بالطريقة التي يرونها صائبة"،.
ولفت المجموعة في بيان الى "انه بين تعجرف ولا مسؤولية السلطة، وبين جهل وتسلط بعض من في الحراك (الشبيهين بالسلطة) يقع الوطن والمواطن الكادح الفقير المحتاج والنزيه بين فكي كماشة"، مضيفة:"الحراك وساحة الثورة هي ملك كل الناس والحفاظ على الحراك مسؤولية الكل. مستمرون وندعو كل الناس إلى تحرك بوجه هذه السلطة فاسدة بعيدا عن اي اصطفاف".
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