خارجية اسرائيل تعلن المشاركة في معرض "إكسبو" الذي سيقام في دبي

أعلنت خارجية إسرائيل توقيعها اتفاقية مشاركتها في معرض "إكسبو" الدولي، المقرر إقامته في ​مدينة دبي​، ب​الإمارات​ العربية المتحدة، العام المقبل.

واعلنت وزارة ​الخارجية الإسرائيلية​ في بيان انه "تم التوقيع في الإمارات على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو دبي" في العام المقبل"، مشيرةً إلى ترحيب وزير الخارجية الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ بالمناسبة قائلاً إن مشاركة إسرائيل في المعرض تعكس ما سماه "ارتفاعاً في مكانة إسرائيل في المنطقة".

فيما وصف كاتس المشاركة بأنها تمنح إسرائيل فرصة "غير عادية لعرض قدراتها وإنجازاتها".

يذكر أن توقيع الاتفاق تم أيضاً في الإمارات، إذ قالت قناة "كان" الرسمية إن المدير العام للخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم وقّع الأوراق الرسمية لمشاركة إسرائيل في المعرض، خلال زيارته إلى دبي مؤخراً، حيث التقى خلالها بمسؤولين في ​حكومة​ دولة الإمارات وإدارة "إكسبو".

فيما تحدثت القناة الإسرائيلية عن احتمالية منح السلطات الإماراتية تأشيرات دخول لإسرائيليين لزيارة دبي خلال فترة المعرض، غير أنها أكدت أنه "لم يُتفق على شيء بشكل نهائي في هذه المرحلة".