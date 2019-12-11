شدّدالبيان الختامي لمحادثات أستانة حول سوريا، على"الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، ووجوبتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقّهم في العودة".
وأكّد "وحدة سوريا واستقلاليّتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية"،مركّزًا على "أنّنانرفض محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سوريا بذريعة مكافحة الإرهاب، ونعارضالنقل غير المشروع لعائدات النفط الّتي ينبغي أن تعود إلى سوريا". ولفت إلى "ضرورة الحل السياسي للأزمة في سوريا وفق وقرار مجلس الأمن 2254، ودعم لجنة مناقشة الدستور ورفض التدخل في عملها".
كانت هذه تفاصيل خبر البيان الختامي لمحادثات أستانا: تأكيد وحدة سوريا وسيادتها وضرورة الحل السياسي للأزمة فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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