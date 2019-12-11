البيان الختامي لمحادثات أستانا: تأكيد وحدة سوريا وسيادتها وضرورة الحل السياسي للأزمة فيها

شدّدالبيان الختامي ل​محادثات أستانة​ حول ​سوريا​، على"الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، ووجوبتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين و​النازحين​ إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقّهم في العودة".

وأكّد "وحدة سوريا واستقلاليّتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية"،مركّزًا على "أنّنانرفض محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سوريا بذريعة ​مكافحة الإرهاب​، ونعارضالنقل غير المشروع لعائدات ​النفط​ الّتي ينبغي أن تعود إلى سوريا". ولفت إلى "ضرورة الحل السياسي للأزمة في سوريا وفق وقرار ​مجلس الأمن​ 2254، ودعم لجنة مناقشة ​الدستور​ ورفض التدخل في عملها".