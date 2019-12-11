النشرة: الفصائل المسلحة شنت هجوما على مواقع الجيش السوري بريف ادلب

افاد مراسل "الخليج 365" في سوريا بأن "الفصائل المسلحة هجوما مباغتا على مواقع الجيش السوري في الكتيبة المهجورة بريف ادلب الجنوبي الشرقي، وتدور اشتباكات عنيفة الان بين الجانبين في محاولة من الفصائل التقدم الى النقاط التي تقدم اليها الجيش مؤخرا".
وتزامن ذلك مع استهداف الجيش لمواقع المسلحين بالمدفعية الثقيلة في قرى أم تينة وسحال وأم جلال والهلبة بالريف الشرقي، كما استهدف تجمعاتهم في قرية بداما بالريف الغربي وذلك ردا على خرقهم الدائم لاتفاق وقف التصعيد.
واسقط الجيش السوري طائرة مسيرة محملة بالقنابل المتفجرة تابعة للمجموعات المسلحة في بلدة الفريكة في منطقة سهل الغاب، بريف حماه الشمالي الغربي.
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