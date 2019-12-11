شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلماني يتوجه لبورسعيد لتفقد حقل ظهر للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر
ومن المتوقع، أن يستهل الوفد البرلماني زيارته اليوم بتفقد المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، على أن يغادر الإسماعيلية عقب ذلك متوجهًا إلى محافظة بورسعيد تمهيدًا لزيارة حقل ظهر للغاز الطبيعي، لتفقده في حضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.
ضم الوفد البرلماني برئاسة المهندس طلعت السويدي، كلا من عصام بركات وحمادة غلاب وكيلا اللجنة وسحر عثمان، والسيد حجازي وفايقة فهيم، عبد السلام الخضراوي، عبد الباقي تركيا، سعيد طعيمة، محمد سلام، إيمان خضر، خالد عبد العال، نعمان فتحي نعمان، عادل عامر عبدالله، رمضان سليمان موسي، سامح حبيب، محمد الزيني، عبير السيد محمود، محمد حلمي.
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