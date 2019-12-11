شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" توضح المكاسب من منتدى شباب العالم على مجالات عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والذى ينطلق يوم 14 من الشهر الجارى، يناقش عدد من قضايا الساعة والمطروحة على الساحة بقوة، لعل أبرزها التغيرات المناخية، والتحول الرقمى.

وأوضح حمودة، أن التغيرات المناخية لها العديد من النتائج سواء الاقتصادية أو الاجتماعية على الانسانية، منها اللاجئين المناخيين، وارتفاع منسوب البحار و المحيطات على التنوع البيولوجي، وكيف ينعكس هذا الأمر على قطاع الزراعة، والأمن الغذائي للشعوب، وهذا يؤكد حرص الدولة على أخذ خطوة استباقية فى هذا الملف، والاستماع لأفكار الشباب فى هذا الصدد، من أجل الخروج بنتائج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن المنتدى فرصة للحوار والنقاش و الاستماع لأفكار الشباب من مختلف الدول، حول بعض القضايا، ولعل أبرزها قضايا الرقمنة والتحول الرقمى، والنتائج التى تعود على الدولة وعلى الأفراد من التحول للرقمنة، ومواكبة التحول والتطور التكنولوجى، ومواكبة الثروة الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تسليط الضوء على مظاهرها، ومحركاتها الأساسية، وإيجابياتها وسلبياتها.

Advertisements