شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تساهم فى اشتعال الانشقاقات داخل الجماعة الإرهابية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن جماعة الإخوان أصبحت مهيئة لحدوث انشقاقات واسعة داخل صفوفها، وتضاعف الانقسامات داخلها، وذلك لعدة أسباب كثيرة، أولها الارتباك المنهجي والتنظيمي وتعدد التوجهات والآراء تجاه الأسلوب الأمثل من وجهة نظرهم في معالجة أزمة الجماعة وطريقة الخروج منها .

وأضاف الباحث الإسلامى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن من الأسباب التى ستساهم فى حدوث انشقاقات داخل الإخوان هو فشل كل التوجهات داخل الجماعة في حل الأزمة الداخلية للتنظيم بكافة الوسائل المتاحة في أيديهم بما يسمح بظهور كيانات جديدة تنتمي للجماعة بحلول وأفكار مختلفة.

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ولفت هشام النجار، إلى أن انكشاف التنظيم بسبب الأزمات وعدم قدرة قيادته على الحفاظ على سريته وانغلاقه بحيث كانوا في الأوضاع الطبيعية يخفون الكثير من ملفات الفساد التي يرتكبونها عن الاتباع واليوم لا يستطيعون ذلك بسبب الاحداث وهذا ينتج عنه خروج كيانات متذمرة ومتمردة على القيادات الفاسدة.