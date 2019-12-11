البطولة الاحترافية.. “لوصيكا” لفك العقدة والوداد لتكريس التفوق

يستضيف فريق أولمبيك خريبگة، اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب الفوسفاط، الوداد الرياضي، في لقاء مؤجل عن الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية.

ويسعى المضيف إلى تحقيق فوزه الثاني في بطولة هذا الموسم، والأول داخل ميدانه، بعدما كان انتصاره الوحيد على حساب مضيفه، سريع واد زم، وهو ما قد يجعل الفريق يلتحق بالوداد في المركز السادس حال تحقيقه.

من جهته، يتطلع الفريق الأحمر إلى الفوز الرابع، والثاني خارج قواعده، الذي سيمكن بطل المغرب من الارتقاء إلى الرتبة الثالثة في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

ويبحث “لوصيكا” عن فك عقدة الوداد، إذ لم ينجح في الفوز عليه لمدة 4 سنوات ونصف السنة، حيث يعود آخر انتصار للأولمبيك على الفريق البيضاوي إلى ماي من العام 2015، بهدف دون رد، ضمن آخر جولة من مباريات بطولة موسم 2015/2014.

ومنذ تلك المباراة، التقى الفريقان في 8 مناسبات، انتهت كلها بفوز الفريق الأحمر، بل وبنتائج عريضة، تمثلت في خماسيتين، ومثلها من الرباعيات، فضلا عن ثلاثية في مباراتين، بينما انتهت مواجهتان بهدف دون رد.