السعودية حريصة على الوصول إلى حل الأزمة مع قطر

قالت السعودية، أمس الثلاثاء، إن جهود الكويت مستمرة بشأن الأزمة الخليجية، والدول الأربعة المقاطعة لقطر تدعمها وحريصة على نجاحها.

جاء ذلك وفق ما أدلى به وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي بختام القمة الخليجية، التي انطلقت في وقت سابق، في الرياض، بثته فضائية الإخبارية السعودية الرسمية.

وعن حل الأزمة الخليجية، أضاف بن فرحان: “جهود الكويت مستمرة، والدول الأربعة (المقاطعة) تستمر في دعمها، وحريصون على نجاحها، والأفضل أن يبقي هذا الموضوع بعيدا عن الإعلام”، وشدد على أن “وحدة الدول الخليجية ثابتة، ومتماسكة”.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، أكد عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن لقاء القادة أكد الروابط التاريخية، التي تجمع دول المجلس، والرغبة الصادقة في تعميق التعاون الكامل، وأوضح أن اللقاء أكد على قوة، وتماسك، ووحدة الصف بين أعضائه.

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وأشار الزياني إلى أن “لقاء قادة الخليج أثنى على جهود الكويت في رأب الصدع بين الدول الأعضاء، وأهمية استمراره في إطار البيت الخليجي الواحد”.

وعن الأزمة الخليجية، أوضح الزياني أنه “منذ بداية الأزمة تم السير في محورين، الأول المشكلة ذاتها، ويتوسط أمير الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مع الأطراف المعنية وعلى المستويات”، وأضاف: “لا تزال جهود الوساطة مستمرة”.

وانتهت القمة الخليجية الـ40 في الرياض بغياب نصف القادة، بعد نحو 54 دقيقة من الانطلاق، في أقصر القمم منذ أزمة الخليج.

وكانت الأزمة قد اندلعت، منتصف عام 2017، مع قطع السعودية، والإمارات والبحرين، ولاحقا مصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرض “إجراءات عقابية” ضدها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.