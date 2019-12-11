البرلمان التونسي يرفض مقترحا لحركة النهضة بإحداث صندوق للزكاة

في أول تصويت لها في البرلمان المنتخب حديثا، أخفقت كتلة حركة النهضة في إقناع البرلمان التونسي باستحداث صندوق للزكاة والتبرعات. أيد المقترح 74 نائبا وعارضه 93 بينما امتنع 17 نائبا عن التصويت.
وكانت كتلة حركة النهضة في البرلمان اقترحت إضافة فصل لمشروع قانون المالية 2020 ينص على إحداث “صندوق للزكاة”، وفق ما نقتله “بي بي سي عربي”.
ونشرت الحركة عبر صفحتها على فيسبوك بيانا توضح فيه طبيعة الصندوق وأهدافه وآليات تمويله والإشراف عليه.
وحسب بيان الحركة فإن مداخيل هذا الصندوق من زكاة الأفراد والمؤسسات والتبرعات ستخصص “لدعم جهود الدولة في العمل الاجتماعي الموجّه للأفراد والعائلات فاقدي السند والفئات المحتاجة للدعم من العاطلين عن العمل وغيرها.
وتقترح الحركة أن يوضع الصندوق تحت إشراف هيئة وطنية يشارك فيها ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والدينية وهيئة مكافحة الفساد وجامعة الزيتون وديوان الإفتاء والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
وعن أسباب رفض البرلمان للمقترح قال النائب عن حركة النهضة في البرلمان معز بالحاج رحومة “الحركة تعتقد أن السبب الأول لرفض المقترح هو أن الكتل المختلفة في البرلمان لم تحظ بوقت كاف لمراجعة المقترح الذي طرح أمس.
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