العثماني: نواصل بناء السدود لضمان الأمن المائي و14 منها في طور الإنجاز

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن المغرب يشهد تحديات، ومخاطر متعددة، تتعلق بالتغيرات المناخية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه المخاطر من خلال إجراءات متنوعة.

وأشار العثماني، خلال عرض تقدم به في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، إلى إن الحكومة تعمل على ضمان الأمن المائي من خلال إنجاز سدين كبيرين كل سنة، مشيرا إلى وجود 14 سدا آخر في طور الإنجاز، حاليا.

وأضاف العثماني أن مقاربة الدولة في ملف ضمان الأمن المائي، تتضمن، أيضا، الاستمرار في بناء محطات لتحلية مياه البحر، كما تعمل على ترشيد استهلاك المياه، لاسيما بمعالجة المياه العادمة، وإعادة استخدامها في سقي المناطق الخضراء، كما هو الشأن بالنسبة إلى مركب الغولف في مراكش.

واعتبر العثماني أن تدبير ملف ضمان الأمن المائي فيه مسؤوليات متداخلة، ومشتركة بين الحكومات، ومختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المجتمع المدني، ومختلف الفاعلين.