قادة الخليج يدعون إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المغرب

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المملكة المغربية.

وجاء في البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ40 التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، واختتمت مساء أمس، بأن المجلس “وجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة، بما في ذلك الأردن والمغرب والسودان والعراق، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

المجلس شدد أيضا على أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين “منظومة مجلس التعاون والدول والمنظومات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، وسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بما يعزز التنسيق السياسي والأمني مع تلك الدول والمنظمات، والتواصل الثقافي مع شعوبها، والمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة”.

وكانت القمة الخليجة في دورتها الأربعين قد انعقدت أمس الثلاثاء، في خضم مساعي لطي صفحة الأزمة التي تعصف بين بلدانها، حيث ترأس القمة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بمشاركة زعماء دول الإمارات والبحرين والكويت، فيما اكتفت مشاركة عمان بنائب رئيس الوزراء، وقطر برئيس وزرائها.