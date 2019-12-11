طقس اليوم الأربعاء.. بارد نسبيا وأجواء مستقرة مع سماء صافية بأرجاء المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليل، بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب والسايس، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح، بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى مرفوقة بكتل ضبابية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي أرجاء المملكة.

وخلال الليلة الموالية، ستصبح السماء غائمة جزئيا بكل من الريف الغربي وشمال المنطقة الشرقية والسواحل الممتدة شمال الدار البيضاء، مع إمكانية نزول قطرات مطرية متفرقة، إلى جانب هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة من الشمال الغربي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 3 و4 درجات بالمرتفعات، وما بين صفر درجة و6 درجات بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 4 و10 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس.

كما ستتراوح درجة الحرارة، ما بين 13 و17 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 8 و13 درجة بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالأطلس، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس والساحل المتوسطي والسايس والسهول و السواحل الشمالية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.