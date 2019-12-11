"واتساب" يتوقف عن العمل على أنظمة تشغيل القديمة العام المُقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواجه الملايين من مستخدمي تطبيق التراسل الشهير "واتساب"، المملوك من قبل "فيسبوك"، احتمال توقف التطبيق عن العمل على أجهزتهم خلال بضعة أسابيع في حال لم تتراجع الشركة عن قرارها بعدم دعم التطبيق على بعض الهواتف.
ويتوقف التطبيق مع مطلع شباط/ فبراير 2020، عن العمل لدى الكثيرين، نظرا لأن الشركة ستبدأ بقطع خدماتها عن عدّة أجهزة وأنظمة تشغيل قديمة.
وبحسب المعلومات الواردة في موقع "واتساب"، فإن أنظمة تشغيل "آندرويد 2.3.7"، و"آي أو إس 7" (الخاصة بأجهزة "آيفون")، ستوقف عن دعم خدمات التطبيق العام المُقبل.
وأكدت الشركة أيضًا أن النسخ القديمة من نظامي تشغيل "آندرويد" و"آي أو إس": "لن تعد قادرة على إنشاء حسابات جديدة، أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية بعد مطل شباط/ فبراير 2020".
وستقوم الشركة أيضأ، بسحب دعمها من جميع أجهزة "ويندوز" في 31 كانون الأول/ ديسمبر، أي في الفترة ذاتها التي ستتوقف شركة "مايكروسوفت" فيها، عن دعم "ويندوز 10 موبايل أو إس".
وفي ما يلي، جميع أنظمة التشغيل التي لن يعمل تطبيق "واتساب" عليها العام المُقبل:
- نسخة 2.3.7 من "آندوريد" وكل ما سبقها من نُسخ
- نسخة "آي أو إس 8" وكل ما سبقها من نسخ
- جميع هواتف نظام تشغيل "ويندوز"
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