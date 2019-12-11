اعتقال مشتبه بإطلاق النار في جديدة المكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة مشتبها بالتورط في جريمة إطلاق النار على منزل رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، وإصابة حارسه الشخصي بجروح، مساء أمس الثلاثاء.
ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا، بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.
وبحسب ادعاء الشرطة، فإن خلفية الجريمة تعود لنزاع وتهديد بين المشتبه به والحارس قبل وقت قصير من تعرضه لإطلاق النار.
كما زعمت الشرطة بأنه يتضح من التحقيقات الأولية، بأن لا علاقة لرئيس مجلس محلي جديدة المكر بخلفية الجريمة.
تجدر الإشارة إلى أن جريمة إطلاق النار استهدفت منزل رئيس مجلس محلي جديدة المكر، مساء أمس الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة حارسه الشخصي بجروح وصفت بأنها متوسطة أحيل على أثرها إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
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