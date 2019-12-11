شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في منبه الحدودية والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، كانون الأول 11، 2019، مواقع لمتمردي مليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وكانت قوات حرس الحدود قصفت، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديرية رازح بالمحافظة ذاتها

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