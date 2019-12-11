قرقاش يتحدث عن حل أزمة قطر في قمة الرياض

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، أن قمة الرياض ترى أنه لم نصل إلى حل أزمة قطر .



Advertisements

وجاء في تغريدة مقتضبة لقرقاش على تويتر، باللغة الإنجليزية، "تقع معالجة المظالم الحقيقية طويلة الأجل للدول الأربع في قلب حل أزمة قطر ؛ لم نصل هناك بعد" .

وأضاف "هذا هو الرأي من قمة الرياض" .