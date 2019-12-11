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قرقاش يتحدث عن حل أزمة قطر في قمة الرياض

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، أن قمة الرياض ترى أنه لم نصل إلى حل أزمة قطر .

 

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وجاء في تغريدة مقتضبة لقرقاش على تويتر، باللغة الإنجليزية، "تقع معالجة المظالم الحقيقية طويلة الأجل للدول الأربع في قلب حل أزمة قطر ؛ لم نصل هناك بعد" .

 

وأضاف "هذا هو الرأي من قمة الرياض" .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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