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وسيلة مواصلات دعماً من محافظ حضرموت لروضة الأطفال الحكومية بالقطن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

أهدى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حافلة سعة 30 راكب دعماً لنشاطات  روضة الأمل للأطفال بمديرية القطن .

 

وقام مدير عام مديرية القطن عبداللطيف محمد النقيب بتسليم الحافلة  نوع كوستر لإدارة الروضة، معرباً عن شكره وتقديره للاخ المحافظ على هذه المكرمة التي ستسهم في تفعيل نشاطات الروضة، وخدمة تسهيل المواصلات والنقل لزهرات وبراعم   الروضة التي تعد الحكومية  الوحيدة بالمديرية، وستنهي معاناة إدارة الروضة في نقل الطلاب من مختلف مناطق المديرية الى الروضة .

 

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بدورها أكدت  مديرة الروضة نجلاء بيزار أن وسيلة المواصلات ستسهم أيضاً في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الخارجية للروضة بنجاح.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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