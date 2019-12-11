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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لم يثبت أن بحوزة الحوثيين نوع الطائرة المستخدم في هجوم أرامكو والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء، أن المنظمة الدولية "غير قادرة على التأكد بشكل مستقل" من أن الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على السعودية إيرانية الصنع.
ولفت غوتيريش في تقرير، إلى أن الأمم المتحدة فحصت بقايا الأسلحة المستخدمة في الهجمات على منشأة نفطية سعودية في عفيف في مايو وفي مطار أبها الدولي في يونيو وأغسطس ومنشآت أرامكو في خريص وبقيق في سبتمبر.
وتابع "في هذا الوقت لا يمكن التحقق بشكل مستقل من أن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في هذه الهجمات من أصل إيراني".
وأفاد التقرير أن الحوثيين في اليمن "لم يثبت أن في حوزتهم ولم يتم تقييم أن في حوزتهم" نوع الطائرات المستخدمة في الهجمات على منشآت أرامكو
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