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بن بريك : الإنتقالي لا ينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا أو محلل هناك

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أن المجلس لا ينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا ومحلل هناك .

 

وجاء ذلك في تغريدة له، يبدو أنها موجهة إلى من يعارضون تحركات الإنتقالي وينتقدونها .

 

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وذكر الإنتقالي في تغريدته، "على الانتقالي أن يفعل كذا وكذا ... ويفرض كذا وكذا ... ويسيطر على كذا وكذا ... مالم يفعل فإنه العبث والتفريط بدماء الشهداء" .

 

وأضاف "أوردها سعدٌ وسعد مشتمل ما هكذا ياسعدُ توردُ الإبل" .. مؤكداً أن الانتقالي لاينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا ومحلل هناك" .

 

وتابع "الانتقالي له قيادة وهيئات من خلالها يكون القرار الأمثل" .

 

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