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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعي على مواقع للمليشيا في شدا الحدودية بصعدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
قصفت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، كانون الأول 11، 2019، مواقع للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وذكرت مصادر ميدانية أن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي.
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