المليشيا تواصل ابتزاز باعة القات من أبناء حجة باسم "المجهود الحربي"

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية جمعها لأموال طائلة من خلال استحداثها نقاطاً لجباية الضرائب جديدة على مزارع القات في محافظة حجة ، وخاصة القات الشامي.



ونقلم موقع "الثورة نت" عن مصدر محلي قوله: إن المدعو "أبو شمس" مندوب الضرائب في مدينة الحديدة الذي عينته مليشيا الحوثي يفرض مبالغ مالية باهظة على بائعي القات من مديريتي الشرفين وحجور ويمارس ابتزازا جعل الكثير من المواطنين يعزفون عن بيع القات.

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ولفت المصدر إلى أن المدعو "أبو شمس" ومتنفذين اخرين تابعين للمليشيا تفرض جبايات وضرائب تصل إلى خمسة عشر ألف ريال على الربطة الواحدة ، على مزارعي القات من المواطنين من مديريتي الشرفين وحجور بمحافظة حجة والذين ينقلونه إلى أسواق مدينة الحديدة .

يذكر أن عوائد بيع القات في مدريتي الشرفين وحجة تصب في جيوب مليشيا الحوثي بشكل مباشر من خلال المبالغ المالية الكبيرة التي يفرضونها على مزارعي القات تحت مسمى دعم المجهود الحربي بالإضافة الى الضرائب.