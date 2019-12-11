شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا.. علاج حروق ضحايا البركان يحتاج 120 متر جلود والان نبدء بالتفاصيل
يخضع 22 شخصا من المصابين للعلاج ، جراء ثوران البركان القاتل بجزيرة وايت آيلاند في نيوزيلندا، ويعتزم الأطباء لطلب 2ر1 مليون سنتيمتر مربع (120 مترا مربعا) من الجلد لعمليات الترقيع، والضمادات.
وقال المسؤول الطبي بيتر واتسون في مؤتمر صحفي: "نتوقع أن نحتاج إلى 2ر1 مليون سنتيمتر مربع إضافي من الجلد لتلبية الاحتياجات المستمرة للمرضى". وأضاف أن بعض المصابين يعانون من حروق في الجلد بنسبة تصل إلى 90% أو 95% .
ويتم حاليا علاج 29 مريضا في وحدات الحروق بست مستشفيات في أنحاء نيوزيلندا. وقال المسؤول إن هذا العدد من حالات الحروق في وقت واحد لم يسبق له مثيل في لنيوزيلندا.
ومن المتوقع أن يتم نقل 10 جرحى من أستراليا جوا إلى وطنهم خلال الـ24 ساعة القادمة إذا استقرت حالتهم بما يمكنهم من تحمل مشاق السفر.
وتوفي خمسة أشخاص أمس الأول الاثنين بعد إجلائهم من وايت آيلاند التي تقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، وتوفي سادس أمس الثلاثاء في مستشفى بأوكلاند.
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