شكرا لقرائتكم خبر عن بوريس جونسون: الوضع الانتخابي «حرج للغاية» والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الأربعاء، قبل يوم من الانتخابات العامة فى بريطانيا، إن السباق الانتخابى متقارب للغاية.
وأضاف لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية "الوضع حرج للغاية، السباق متقارب جدا. أقول للجميع إن هناك احتمالا حقيقيا أن نتجه غدا إلى برلمان معلق، هذا يمثل مزيدا من الانجراف والاضطراب والتعطيل لهذا البلد".
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