إلى أن تناول كوب من عصير الرمان أو تناول بضع حبات من الرمان يساعد على التخلص من بعض الأمراض، بحسب مانشر موقع naturalnews الأمريكي.
الرمان لتحسين عمل القلب
تزيد حالات الوفاة لدى النساء بسبب أمراض الشرايين التاجية في القلب الى الضعفين او ثلاثة أضعاف بعد الوصول الى "سن اليأس".
إلى أن الرمان بما يحتويه من مكونات يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، حيث يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تمنع تأكسد الكوليسترول الضار.
وبحسب دراسة فإن تناول 227 غرام من عصير الرمان بشكل يومي على مدار 3 أشهر، يساعد في زيادة تدفق الأكسجين إلى عضلات القلب لدى مرضى الشرايين التاجية.
الرمان لمحاربة هشاشة العظام
عند وصول النساء لـ"سن اليأس" تقل بشكل كبير مستويات هرمون الأستروجين لدى النساء، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على أجساد النساء ومنها هشاشة العظام.
وفي إختبار أجري على الفئران وجد الباحثون أن إناث الفئران التي نزعت مبايضها تزداد هشاشة العظام لديها سريعا، وهشاشة العظام بطبيعة الحال أحد أعراض سن اليأس.
ليقدم الباحثون مستخلصا من عصير الرمان على مدار أسبوعين، ليلاحظ العلماء بأن الكثير من المعادن المفقودة عادت إلى العظام.
تعتبر الحالة النفسية والمزاجية إحدى اكثر الحالات شيوعا لدى النساء في مرحلة "سن اليأس"، بسبب التغيرات الهرمونية.
وبحسب دراسة يابانية أجريت على الفئران، فإنه تم تقديم القليل من الرمان ساهم برفع الحالة النفسية لها.
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد الرمان للنساء... يزيد الخصوبة ويحسن عمل القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.