انطلاق منتدى "أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا" جنوبي مصر

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أحد اجتماعات الاتحاد الأفريقي

انطلقت، الأربعاء، النسخة الأولى من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة"، جنوبي مصر؛ لبحث تفعيل العمل الأفريقي المشترك بين دول القارة.

وتستضيف مدينة أسوان المنتدى، على مدار يومين، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من زعماء ورؤساء دول أفريقية، والذي يناقش سبل تحقيق السلام والأمن بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ويعد أول منصة لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، والبحث عن حلول لمشاكل وصراعات القارة.

وتستهدف جلسات المنتدى الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية وتحويلها لقيمة مضافة بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية؛ ما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة ومن ثم السلام.

كما يهدف لتشجيع مؤسسات التمويل لدعم المشروعات التنموية في أفريقيا وجذب الاستثمارات إليها، ما يصب في صالح دول القارة عبر نفاذ منتجاتها إلى أوروبا والعكس.

Advertisements

وتتضمن الفعاليات مناقشة قضايا سبل إسكات البنادق في أفريقيا، ومائدة مستديرة حول تحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وقضيتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية من منظور اجتماعي واقتصادي وثقافي.

ويخصص المنتدى جلسات لبحث سبل تفعيل أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وتزكية الاندماج والتواصل بين دول القارة.

ويبحث تعزيز دور المرأة الأفريقية في تفعيل السلام والتنمية المستدامة بالمنطقة، وقضايا أمن الطاقة والتحول الرقمي في إطار تطبيق التنمية المستدامة.

وأعلن الرئيس المصري، في قمة سوتشي بروسيا، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إطلاق المنتدى.



وتهدف مصر لجعل المنتدى منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والرأي والفكر وصناع السلام وشركاء التنمية، لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ووضع التوصيات الكفيلة للتعامل معها.

واستعدت مدينة أسوان، على مدار الأيام الماضية، بتطوير الطرق الرئيسية وتصميم لافتات مضيئة لاستقبال الزوار بلغات مختلفة تتضمن عرضا للمعالم السياحية التي تتمتع بها المدينة ترويجا للسياحة الثقافية في مصر.