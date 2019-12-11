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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المتظاهرون اللبنانيون يغلقون المؤسسات العامة في حلبا
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
أقدم المتظاهرون فى لبنان، على غلق عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية فى حلبا، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
واعتصم المتظاهرون أمام مراكز المالية، العقارية، المساحة، مصلحة المياه، الريجي، مركز التعليم المهني والتقني، التنظيم المدني، مؤسسة كهرباء لبنان ودائرة حلبا، ورددوا الهتافات، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل واقفلوا المراكز المذكورة.
كما أغلق المتظاهرون مستديرة المنارة عند مدخل زحلة بالسيارات.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، لحشد المساعدة للبلاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها.
ومن المتوقع أن يناقش الوفد اللبناني مع أعضاء المجموعة الدولية، خارطة طريق من شأنها وضع لبنان على سكة الحد من التدهور واستعادة المسار الذي يؤمن الخروج التدريجي من الأزمة.
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