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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يتحدث عن حل أزمة قطر في قمة الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، أن قمة الرياض ترى أنه لم نصل إلى حل أزمة قطر .
وجاء في تغريدة مقتضبة لقرقاش على تويتر، باللغة الإنجليزية، "تقع معالجة المظالم الحقيقية طويلة الأجل للدول الأربع في قلب حل أزمة قطر ؛ لم نصل هناك بعد" .
وأضاف "هذا هو الرأي من قمة الرياض" .
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