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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لافروف: لم نناقش الانتخابات مع ترامب على الإطلاق
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لم يبحث مسألة تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية اليوم الأربعاء عن لافروف قوله - في تصريح خلال مؤتمر صحفي في واشنطن بعد لقائه ترامب" - "نحن لم نناقش الانتخابات على الإطلاق".
وكان البيت الأبيض قد أعلن - في بيان نشر بعد الاجتماع - أن ترامب حذر موسكو خلال لقائه لافروف من أية محاولات للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولايات المتحدة.
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