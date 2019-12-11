عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجالية المصرية بالسعودية تناشد الرئيس بهذا الطلب

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي بالسعودية، أنه خلال أيام سوف يتم غلق المكتب الطبي بالسفارة المصرية بالرياض، والذي يخدم أكثر من اثنين مليون مصري يقيمون بالمملكة العربية السعودية وهي أكبر جالية على مستوى العالم.

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وأكد حنفي، في بيان له، على ضرورة وجود مكتب طبي بالسعودية، على رأسه طبيب كما هو الآن، لأن دور المستشار الطبي هو إنساني بالدرجة الأولى لتعامله مع الحالات المرضية والحوادث، حيث أن المكتب الطبي يزور بمعدل 15 حالة شهريا بمستشفيات المملكة لمتابعة حالتهم وتقديم الدعم الطبي لهم قدر الإمكان، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم تسفير خلال هذا العام عدد 47 حالة مرضية وحوادث للعلاج بمستشفيات مصر المختلفة على نفقة الدولة.

وذكر أنه يوجد دور لا يمكن تجاهله للمكتب الطبي وهو متابعة وتقديم الدعم للفريق الطبي المصري الذي يتجاوز 50 ألف من «أطباء، وأطباء أسنان، وصيادلة، وتمريض، وفنيين»، والمساعدة في حصولهم على ترخيص من هيئة التخصصات الطبية السعودية أو التجديد لتراخيصهم، مضيفا: "ولا نغفل دور المكتب الطبي في موسم الحج من التنسيق مع وزارة الصحة السعودية أو مع مديريات الشئون الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم الخدمات الطبية والوقائية للحجيج المصريين".

واختتم حنفي: "إننا نحن أبناء مصر المقيمين بالمملكة العربية السعودية، على ثقة تامة في استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدتنا في استمرار فتح المكتب الطبي بالسفارة المصرية بالرياض، حرصا على أبنائه المقيمين بالسعودية، لأننا عندما ناشدنا الرئيس السيسي في أن يكون لنا حق دستوري في تمثيل من ينوب عنا في البرلمان المصري فكانت الاستجابة وأصبح لنا عدد 8 نواب بالبرلمان من العاملين بالخارج، وأيضا لا ننسى عندما طلبنا أن يكون لنا وزارة مستقلة فقد كان بالفعل وتم إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.