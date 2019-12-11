السيسي يلتقط صوراً مع رؤساء دول وحكومات أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي يلتقط صورا مع رؤساء دول وحكومات أفريقيا

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

التقط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، صورا تذكارية مع رؤساء دول وحكومات والمسئولين الأفارقة قبيل انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في مدينة أسوان الذي ينطلق اليوم ويستمر لمدة يومين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من زعماء الدول الأفارقة.

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ويستهدف المنتدى تعزيز السلام والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وتعكس مشاركة عدد من الزعماء وكبار المسؤولين الأفارقة بالمنتدى، التقدير الكبير الذي تحظى به جهود الرئيس السيسى والرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتسوية النزاعات بالقارة الأفريقية.

وأضاف أن منتدى أسوان يشكل منصة مواتية لتبادل الآراء بشأن استراتيجيات التنمية المستدامة، أمن الطاقة، بناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات المسلحة، سبل تدعيم مبادرة إسكات البنادق بالقارة الأفريقية، الحفاظ على الدولة الوطنية وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة المشاريع التنموية بأفريقيا وجذب الاستثمارات إليها.