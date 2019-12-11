عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لماذا يزور مهاتير محمد قطر ويلتقي تميم والشيخة موزة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

يبدأ رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الأربعاء؛ زيارة رسمية لقطر تدوم أربعة أيام، يلتقي خلالها الشيخ تميم بن حمد، والشيخة موزة بنت ناصر المسند وفقًا لما ذكره الإعلام الماليزي.



وتأتي زيارة مهاتير للدوحة، قبل نحو أسبوع من عقد قمة كوالالمبور ”المصغرة“، المتوقع أن تنطلق في الـ 19 ديسمبر الجاري بمشاركة قادة ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، والتي ينظر إليها كمحاولة تشكيل محور جديد يقوض الزعامة السعودية للعالم الإسلامي.

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ومن المقرر أن يتلقى مهاتير تكريمين في العاصمة القطرية، أحدهما في منتدى الدوحة، بالإضافة إلى دكتورا فخرية في الفلسفة من جامعة قطر.

وفي إطار زيارته الرسمية، سيلتقي مهاتير بالأمير الشيخ تميم يوم الخميس. ولديه أيضًا جدول زمني مزدحم بالاجتماعات المقررة مع قادة الصناعة في قطر.

كما سيلتقي الدكتور مهاتير بالشيخة موزة ناصر المسند والدة أمير قطر، بحسب ما نقل الإعلام الماليزي عن محمد شاهر صابر الدين القائم بأعمال سفارة ماليزيا في قطر.

وقال محمد شاهر إن 5000 ماليزي يقيمون في قطر ، ويعمل معظمهم في الخطوط الجوية القطرية، وكذلك في قطاعي التعليم والنفط.