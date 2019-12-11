مواطن أقفل مدخل مصرف في بر الياس بشاحنة طويلة

أقدم المواطن ع.ع.ف وهو صاحب مكتب تخليص جمركي و​شاحنات​ نقل خارجي على إقفال مدخل مصرف الاعتماد اللبناني - فرع ​بر الياس​ بشاحنة نقل طويلة، احتجاجا "لما يعانيه منذ 50 يوما بسبب السياسية التقشفية المتبعة من ​المصارف​ تجاه سحب اموال المودعين، وبسبب معاناته اليومية لجهة التزاماته من رواتب موظفين وتأمين مازوت للاليات وحجوزات مالية للبضائع المستوردة وغيرها" كما قال.

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