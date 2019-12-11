وزارة الاقتصاد تسطر محاضر ضبط ومخالفة بسبب التلاعب بوزن وسعر ربطة الخبز

واصل مراقبو مديرية حماية المستهلِك في وزارة الإقتصاد والتجارة القيام بجولات يوميّة لضبط المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين. وقد جرى تسطير ١٣ محضر ضبط في اول الأمس بسبب التلاعب بالأوزان أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي لربطة ​الخبز​، ومخالفات بالتسعيرة بالدولار وليس بالليرة اللبنانيّة.

كما تمَّ أمس تسطير مخالفة بحق فرن في منطقة برج البراجنة.وكان المراقبون قد سطّروا خلال يوم الجمعة الماضي ٢٨ محضر ضبط بحق الافران المخالفة.

وذكرت ​وزارة الاقتصاد​ والتجارة المستهلِكين بضرورة الابلاغ عن أيّ مخالفة على الخطّ الساخن ١٧٣٩ لتسجيل الشكاوى وملاحقتها، مؤكدة، استمرارها في أداء مهامها والتشدّد بضبط المخالفات، داعية "الافران وكافة مراكز البيع الى الإلتزام بالنصوص القانونيّة المرعيّة الإجراء".

