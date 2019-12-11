الرئيس عون تبلغ من مستشار الدفاع البريطانية دعم الجيش

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​، كبير مستشاري ​وزارة الدفاع البريطانية​ لشؤون ​الشرق الاوسط​ الجنرال جون لوريمر، وأكد له "استمرار الدعم البريطاني للجيش اللبناني بالمعدات والتدريب".



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