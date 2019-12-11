التوحيد العربي ينفي أي علاقة له بإشكال مع المعتصمين في سرجبال

نفت أمانة الإعلام في ​حزب التوحيد العربي​ في بيان لها، أي علاقة للحزب أو لحزبيين ومناصرين له بالإشكال الذي وقع مع المعتصمين في إحدى الخيم في بلدة سرجبال الشوفية. ودعت الأمانة الجميع لتوخي الدقة وعدم تشويه الحقائق في نقل ​الأخبار​ مطالبة ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية المختصّة إتخاذ الإجراءات الضرورية ومحاسبة الفاعلين.

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