القاضي عبود: التشكيلات القضائية الجديد ستعتمد معايير الانتاجية والكفاءة بعيدا عن اي تدخلات

اكد رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​ ان ​التشكيلات القضائية​ الجديد ستعتمد معايير الانتاجية والكفاءة بعيدا عن اي تدخلات من اي جهة اتت، اما التنقية الذاتية قد بدأت بإصدار ​الهيئة العليا للتأديب​ قرارا بصرف احد القضاة من الخدمة وصولا الى جسم قضائي منزه.

وخلال حفل قسم اليمين القانونية لـ32 قاضيا متدرجا امام هيئة خاصة ل​محكمة التمييز​ في ​قصر العدل​، توجه عبود للقضاة المتخرجين قائلا: "ها انتم تودعون مرحلة وتلتزمون قضية وها انتم تطوون صفحات جهد وعمل وتفتحون كتاب مثابرة وعطاء وتنظرون الى امنيات لتحلو معكم البدايات وتهون التحديات، والجواب على هذه التحديات يكون في ممارسة استقلالية نريدها حقيقية وفي استعادة ثقة نودها ثابتة وفي طمأنينة قاضٍ الى يومه وغده".

وتابع القاضي عبود اذكر بثلاثية: "شعب قانون وقضاء، فالشعب مصدر السلطات يريد قضاءً يحكم باسمه وباسم القانون، فلنستجب لندائه ولحناجر بحّت بطلبات محقة تنتظر من يتمم واجبات وموجبات دون خشية من عواقب وتدخلات، لكن يجب ان تبقى حرية القاضي معزولة عن اي ضغوطات".

اضاف القاضي عبود: "لا تخضعوا الا لصوت الضمير الذي يبقى رفيقكم الدائم والوحيد وليكن يوم قسمكم يوم التزام امام الشعب والضمير والحق ان شرعية تعيينكم ستكرس بثقة المواطن بأدائكم واحكامكم العادلة".