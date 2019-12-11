بدء وقائع قسم اليمين القانونية لـ32 قاضيا متدرجا أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز

بدأت وقائع قسم اليمين القانونية لـ32 قاضيًا متدرّجًا، أمام هيئة خاصة ل​محكمة التمييز​، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وعضوية القاضيين الرئيسين جوزف سماحه وسهير الحركة، وذلك في القاعة الكبرى للمحكمة- ​قصر العدل​.

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