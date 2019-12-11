الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على جماعة متمردة في شرق الكونغو

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ "الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على زعيم جماعة "القوى الديمقراطية المتحالفة" موسى بالوكو وخمسة آخرين، لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تضمّنت الاغتصاب الجماعي والتعذيب والقتل، في شرق الكونغو".
وشدّدت في بيان، على أنّ "هذه الجماعة تواصل ارتكاب عنف واسع النطاق وعدد لا حصر له من انتهاكات حقوق الإنسان، الّتي تتضمّن الخطف والتجنيد واستغلال الأطفال في الهجمات وغيرها من عمليات العنف".
واتّهم مسؤولو الكونغو، الجماعة، بقتل ما يزيد على مئة شخص في سلسلة من الهجمات على عدد من القرى خلال الأسابيع الستة الماضية، ممّا عرقل جهود مواجهة تفشّي "الإيبولا" في المنطقة.
وتسمح العقوبات للإدارة الأمريكية بمصادرة أي ممتلكات أو حسابات لهؤلاء المقاتلين داخل الأراضي الأميركية، كما تحظر تعامل أي شخص في الولايات المتحدة الأميركية معهم.
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