"سانا": إعادة فتح الطريق الدولي الحسكة- حلب أمام حركة النقل والسير

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" بـ"إعادة فتح الطريق الدولي ​الحسكة​ - حلب أمام حركة النقل والسير، بعد استكمال انتشار وحدات ​الجيش السوري​ عليه". وذكّرت بأنّ "وحدات الجيش السوري كانت قد ثبّتت يوم الجمعة الماضي نقاطًا جديدة على الطريق الدولي".

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