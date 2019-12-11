الشرطة الصومالية: خمسة قتلى حصيلة هجوم مسلح على فندق في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية أنّ "خمسة أشخاص، هم ثلاثة مدنيّين وشرطيين، قُتلوا في هجوم شنّه خمسة "جهاديين" على فندق في العاصمة مقديشو"، مبيّنةً أنّ "المهاجمين الخمسة الّذين ينتمون إلى حركة "الشباب" قُتلوا في الهجوم".
وأوضحت في بيان، أنّ "قواتنا الأمنية الشجاعة أنهت الهجوم الإرهابي على الفندق، وأنقذت أكثر من 80 شخصًا بينهم مسؤولين حكوميّين ومدنيّين من نزلاء الفندق".
من جهتها، كشفت الحركة "أنّها نفّذت العمليّة كما هو مخطّط لها".
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